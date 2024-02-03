Вооруженные силы Украины (ВСУ) виноваты в крушении военно-транспортного самолета России Ил-76 в Белгородской области, так как ударили по нему из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает американская газета Associated Press (AP) со ссылкой на французского военного чиновника.

В западной прессе говорится о том, что в падении Ил-76 виновата Украина. В Associated Press и других изданиях пишут, что французский военный чиновник признал вину ВСУ в этом крушении. СМИ в целях безопасности не называют источник, но считают его надежным.

Тема считается одной из самых обсуждаемых в обществе. Источник утверждает, что в крушении самолета из РФ в Белгородской области виноваты Вооруженные Силы Украины, так как они нанесли удар. Чиновник говорит, что информация точная, выводы были получены от разведки.

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За границей, в том числе в США и Франции, допускают, что Ил-76 был уничтожен силами Украины. К тому же другой, не менее авторитетный, но также анонимный источник делится, что крушение российского транспортного средства произошло в результате удара ВСУ.

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Этой же точки зрения придерживается Следственный комитет России. По сведениям комитета, экспертиза показала, вооружение ВСУ находилось в селе Липцы (Харьковская область).