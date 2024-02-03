В конце января в окружном суде Вашингтона начались слушания по делу против Роберта Пауэлла (Robert Powell), Картера Рона (Carter Ron) и Эмили Эрнандес (Emily Hernandez).

Прокуратура США арестовала трех американцев из-за взлома криптобиржи FTX. Зимой начались слушания против жителей США, которых подозревают во взломе внутренней системы биржи в ноябре 2022 года.

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Это случилось после того, как представители FTX начали проводить процедуру банкротства. Было проведено расследование, которое помогло найти подозреваемых. Американская прокуратура говорит, что один из задержанных мужчин представился работником биржи. Его сообщник путем мошенничества смог получить доступ к информации оператора AT&T, который обслуживал компанию по договору. Хакеры получили данные к учетным записям компании и незаконно перевели на свои счета более 400 миллионов долларов в криптовалюте.

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Прокуратура США считает, что эти трое американцев и ранее принимали участие во взломе внутренних систем компании. В общей сложности на их счету может быть около 50 компаний-жертв. Точка в расследовании еще не поставлена.