Вооруженные силы Украины больше не могут эффективно использовать поставляемые США реактивные системы залпового огня HIMARS из-за эффективной работы российских систем радиоэлектронной борьбы , сообщает американское издание Business Insider (BI).

Украина не может эффективно применять системы залпового огня HIMARS, которые получила в качестве поддержки. В американском новостном портале Business Insider ситуацию объясняют тем, что показатель заметно упал из-за высокого качества российских систем.

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Эксперты заключили: Украина уже не может рассчитывать на американскую систему залпового огня. Также большой пользы не принесут снаряды Excalibur. Коэффициент полезного действия их применения заметно снизился. Дело в том, что военные из России вывели склады боеприпасов и логистические узлы из зоны активности HIMARS. По этой причине удары ВСУ не имеют большой мощности.

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Американские аналитики думают, что военная помощь от Запада, скорее всего, не сможет поддерживать скорострельность, превышающую показатель вооружений российской армии. Для сравнения: ВСУ выпускают около 2 000 снарядов за 24 часа, РФ — примерно 10 000. Есть предположение, что россияне собираются улучшать показатели.