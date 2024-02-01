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Украина не может эффективно применять системы залпового огня HIMARS, которые получила в качестве поддержки. В американском новостном портале Business Insider ситуацию объясняют тем, что показатель заметно упал из-за высокого качества российских систем.
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Эксперты заключили: Украина уже не может рассчитывать на американскую систему залпового огня. Также большой пользы не принесут снаряды Excalibur. Коэффициент полезного действия их применения заметно снизился. Дело в том, что военные из России вывели склады боеприпасов и логистические узлы из зоны активности HIMARS. По этой причине удары ВСУ не имеют большой мощности.
Американские аналитики думают, что военная помощь от Запада, скорее всего, не сможет поддерживать скорострельность, превышающую показатель вооружений российской армии. Для сравнения: ВСУ выпускают около 2 000 снарядов за 24 часа, РФ — примерно 10 000. Есть предположение, что россияне собираются улучшать показатели.