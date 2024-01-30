Китайские ученые успешно клонировали тибетских быков, сообщает China Daily. На юго-западе страны появились по четыре теленка-самца пород Zhangmu и Apeijiaza.

Китайским ученым удалось успешно завершить эксперимент по клонированию тибетских коров, находящихся на грани вымирания. Подробности изложены в материалах информационного агентства РИА Новости.

Для клонирования использовался перенос ядер из соматических клеток. Юй Давэй, являющийся сотрудником научного учреждения, проводившего эксперимент, рассказал, что для процедуры потребовалось собрать ушную ткань у нескольких видов животных, после создать линию фибробластов и, как результат, получить готовых клонов.

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Искусственные эмбрионы подсадили в суррогатных коров. Беременность животных прошла без отклонений. Коровы выносили и родили восемь здоровых телят без каких-либо генетических изменений.

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Ученый рассказал, что ветеринария сможет значительно продвинуться, благодаря успеху их процедуры. В будущем базовые методики разведения скота будут комбинировать с клонированием. Так удастся разработать эффективную генетическую систему разведения животных.