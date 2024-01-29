Из-за нехватки сварщиков, электриков и других квалифицированных рабочих производителям оборонной продукции на Западе нужно два года для производства достаточного количества оружия, чтобы солдаты ВСУ были снабжены так же хорошо, как и российские войска. Об этом сообщает Finencial Times (FT).

Дефицит специалистов, включая сварщиков, электриков, и прочих квалифицированных сотрудников западной оборонной промышленности, привел к отставанию снабжения украинских войск. Европа просто не поспевает изготавливать оружие и снаряжение для ВСУ. Подробности изложены в материале журнала FT.

Нынешняя оборонная промышленность требует большого количества станков и рабочих, умело обращающихся с ним. Найти незадействованную технику крайне сложно, а из-за длительной доставки процесс изготовления растягивается ещё сильнее.

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Украинский кризис заставляет зарубежные страны регулярно поставлять оружие и боеприпасы, что увеличивает траты бюджета на оборонную промышленность. Растет число заказов, компании, выполняющие их, просто не поспевают сдать работу в срок из-за дефицита квалифицированных сотрудников.

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Ранее поступило заявление от Жозепа Борреля, занимающего пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Он считает, что европейская промышленность слишком слаба для поддержки Киева. При этом Боррель отметил, что траты значительно возросли, но эффективность по-прежнему низкая. С такими темпами производства оружия Украина никогда не догонит РФ по уровню снабжения.