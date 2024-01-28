По комплексу С-300 нанесли удар в Черкасской области, по складам — в Кивороградской и Днепропетровской областях. В операции участвовали оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и группировки войск российской армии.

ВС РФ, за прошедшие 24 часа, ликвидировали украинский ЗРК С-300 и склады с топливом и авиационными средствами. Подробности о произошедшем изложены в сводках Минобороны.

ЗРК был поражен вблизи Черкасской области, а склады базировались в Кировоградской и Днепропетровской областях. Операция проводилась при содействии нескольких видов российских войск.

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Также военнослужащие успешно отразили два нападения украинских сил вблизи пары населенных пунктов, находящихся в Донецкой области. На других направлениях была поражена как живая сила противника, так и бронированные единицы.

ЗРК С-300 – это важная тактическая единица. С её помощью можно перехватывать различную авиацию и крылатые ракеты. Его ликвидация значительно сократила боевой потенциал ВСУ в данной области.

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За прошедшую неделю российские военнослужащие свыше 10 раз ударили по объектам украинской военной промышленности, направленной на производство морских беспилотников, ракет и их составляющих.