Если банки продолжат перекладывать комиссию по льготной ипотеке на застройщиков-партнеров, рынок жилья в России может рухнуть. Последствия новых правил выдачи жилищных кредитов предрек эксперт рынка недвижимости Петербурга и основатель агентства недвижимости «Прайд Групп» Алексей Бондарев.

Основатель агентства недвижимости «Прайд Групп» Алексей Бондарев прогнозирует обрушение российского рынка жилья. На этот фактор, по мнению эксперта, оказывают влияние новые правила ипотеки.

Он уверен, если в нашей стране банки будут продолжать перекладывать комиссию по льготной ипотеке на застройщиков, выступающих в роли партнеров, то рынок жилья не выдержит нагрузки. Бондарев заметил растерянность у покупателей, он прекрасно понимает их состояние. Он рассказал, что его агентство начало ставить брони по новым условиям, спад, если сравнивать со статистикой за январь 2023 года, составляет 30%. Ситуация в этом направлении может ухудшиться. Однако, вполне возможно, что скоро появятся компромиссные решения.

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Бондарев считает, что это прекрасно, когда правительство предпринимает шаги для стабилизации роста цен. Но, по его мнению, жаль, были выбраны подобные способы. Если изменений не будет, Бондарев и другие эксперты по недвижимости полагают, что будет трудно избежать обрушения рынка. Многие девелоперы не готовы платить процент и закладывать его в стоимость строительства. А россияне теперь говорят, что с каждым годом становится все труднее и труднее приобрети себе жилье.