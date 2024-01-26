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jackhalloween9
Риелтор Бондарев: рынок жилья в России может рухнуть из-за новых правил ипотеки
Если банки продолжат перекладывать комиссию по льготной ипотеке на застройщиков-партнеров, рынок жилья в России может рухнуть. Последствия новых правил выдачи жилищных кредитов предрек эксперт рынка недвижимости Петербурга и основатель агентства недвижимости «Прайд Групп» Алексей Бондарев.

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Основатель агентства недвижимости «Прайд Групп» Алексей Бондарев прогнозирует обрушение российского рынка жилья. На этот фактор, по мнению эксперта, оказывают влияние новые правила ипотеки.

Он уверен, если в нашей стране банки будут продолжать перекладывать комиссию по льготной ипотеке на застройщиков, выступающих в роли партнеров, то рынок жилья не выдержит нагрузки. Бондарев заметил растерянность у покупателей, он прекрасно понимает их состояние. Он рассказал, что его агентство начало ставить брони по новым условиям, спад, если сравнивать со статистикой за январь 2023 года, составляет 30%. Ситуация в этом направлении может ухудшиться. Однако, вполне возможно, что скоро появятся компромиссные решения.

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Бондарев считает, что это прекрасно, когда правительство предпринимает шаги для стабилизации роста цен. Но, по его мнению, жаль, были выбраны подобные способы. Если изменений не будет, Бондарев и другие эксперты по недвижимости полагают, что будет трудно избежать обрушения рынка. Многие девелоперы не готовы платить процент и закладывать его в стоимость строительства. А россияне теперь говорят, что с каждым годом становится все труднее и труднее приобрети себе жилье.

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