Глава Федерального объединения работодателей страны Райнер Дульгер заявил, что Германия в ЕС все в большей степени становится тормозом экономического развития.

Германские компании перестали доверять федеральной власти и выражают глубокое разочарование её экономической политикой. Заявление об этом поступило от руководителя BDA Райнера Дульгера.

Компании крайне разочарованы действиями и решениями правительства. Движение вперед отсутствует. Дульгер, опираясь на статистические данные, открыто заявляет, что его государство тормозит развитие Европы, а не способствует ему.

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Он обратил внимание на невероятную бюрократию, сумасшедшее налогообложение для предпринимателей и отсутствие защиты планирования. Экономика ФРГ не видит свежих инвестиций, из-за чего постепенно увядает.

Не только работодатели выражают недовольство, но и граждане – они просто разгневаны. Дульгер, обращаясь к руководству страны, подчеркнул, что властям следует в срочном порядке задуматься об укреплении конкурентоспособности государства, пока ещё есть что спасать.

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Немецкий ВВП снизился на 0,3% за 2023 год, а декабрь завершился рецессией. Статистическое ведомство ФРГ рассказало, что у граждан упала покупательская способность из-за возросших ценников. Немцам пришлось экономить и рационально распределять доступные средства. Что касается инфляции, то она почти достигла 6% в среднем годовом значении.