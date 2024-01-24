Украинский кризис выявил множество уязвимостей в энергоснабжении США и Европы, не в последнюю очередь в ядерном секторе, где более пятой части обогащенного урана поступает из России — пишет Financial Times.

Украинский кризис продемонстрировал недостатки европейского энергоснабжения. Наиболее уязвимым оказался ядерный сектор, где поставки 20% ресурсов происходит из РФ.

С момента начала СВО американское руководство ввело санкции на ввоз российских энергоносителей, включая СПГ, уголь и нефть. Но далеко не от всех ресурсов Вашингтон смог отказаться. Зарубежные государства потрудились над тем, чтобы сохранить поток сырья, идущий от «Росатома» и его дочерней компании Tenex. Именно ей принадлежит монопольное право на реализацию обогащенного урана, использующегося в маломощных АЭС.

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Начало СВО показало, что США совершенно не защищены в данном плане. Американская атомная промышленность уже приступила к тому, чтобы в будущем самостоятельно обеспечивать потребности государства, не полагаясь на российские ресурсы. Но для полноценного перехода потребуется несколько лет. Однако конгресс уже готов действовать, вынеся на рассмотрение идею запрета закупок российского урана.

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Но в успехе этой затеи есть сомнения. Аналитики подчеркивают, что собственное атомное производство является слишком дорогостоящим процессом. Проекты задерживаются, инвесторы отказываются от поддержки стартапов. Есть вероятность, что государству придется переключиться на работу над возобновляемыми источниками энергии.