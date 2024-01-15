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jackhalloween9
СМИ: В Великобритании признали провал экономической блокады России
Российская экономика переживает неожиданный подъем, пишет обозреватель Саймон Уилсон в статье для британского издания Money Week. Он добавил, что это происходит вопреки прогнозам западных экспертов о грядущем из-за ограничительных мер коллапсе.

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Российская экономика демонстрирует внезапный подъем. Об этом рассказал обозреватель Саймон Уилсон в своем материале для британского журнала Money Week. Он подчеркнул, что это происходит вопреки экспертным утверждениям о крахе российской экономической системы.

Аналитик пишет, что в 2023 году ВВП РФ превысили 3%, что выше, чем в зарубежных государствах, включая королевство. При этом, уточнил обозреватель, эксперты ещё два года назад утверждали, что российская экономика не выдержит ограничений и санкций.

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Резкий скачок обусловлен положительным влиянием целого ряда факторов, включая подорожание нефти, увеличение объема поставок в два крупных государства – Индию и Китай, а также успешное замещение иностранных товаров на внутреннем рынке.

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Обозреватель подчеркнул, что зарубежные компании, покинув рынки РФ, открыли новые перспективы для российских предпринимателей. Высокая зарплата у военных и соответствующие выплаты их семьям позволили вывести на новый экономический уровень даже самые застоявшиеся регионы.

#новости
Источник: moneyweek.com
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