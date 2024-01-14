Очки способны «работать» на расстоянии от 5 см до бесконечности.

На мероприятии CES 2024 компания Vixion представила свой новый гаджет – очки с автофокусом, позволяющие расслабить мышцы на протяжении дня. Устройство предназначается для людей в возрасте, а также тех, кто регулярно напрягает зрительный орган по работе, трудясь в офисе или за компьютером.

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Механизм девайса под названием Vixion01 элементарен – в нем имеется датчик глубины, автоматически рассчитывающий расстояние между пользователем и объектом, присутствующим в центре его взгляда. После происходит подстройка формы линз, обеспечивающих расслабленное состояние мышц глаза. Рабочий диапазон стартует от 5 см. Ограничений у него нет.





Настройка займет не больше 10 минут: нужно произвести регулировку носовых подушечек и линз, адаптируя их под форму лица, а после выставить подходящие диоптрии для каждого глаза.

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Вес девайса – 55 граммов, у него полная автономность. Заряда батареи хватит на 10 часов. Для подзарядки предусмотрено наличие разъема USB Type-C. Стартовая стоимость – почти $700.