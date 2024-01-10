Специализирующийся на технологиях искусственного интеллекта стартап Rabbit представил на выставке CES 2024 устройство R1. Оно управляет мобильными приложениями при помощи ИИ-алгоритмов и пока не позиционируется как замена смартфону, но в перспективе может стать таковой. Стоимость Rabbit R1 составляет $199.

Rabbit R1 – это экстравагантная новинка. Девайс представляет собой компактное устройство с диагональю 2,88 дюйма. Гаджет имеет сенсорный экран, вращающуюся камеру и колесо прокрутки, позволяющее управлять интерфейсом.

Мобильное устройство оснастили процессором MediaTek Helio P35. Объем оперативки составляет 4 ГБ, а флэш-памяти добавили 128 ГБ. Наличие встроенного модема и слота для симки дает возможность выхода в сеть в любой точке.

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Заряда аккумулятора хватает на 10-12 часов работы. Яркий оранжевый корпус разрабатывали вместе с партнерской компанией. Пусть аппаратная часть у данной модели и является несколько странной, но акцент сделан на уникальном ПО.

Rabbit OS основана на модели машинного обучения. Операционная система самостоятельно исследует принцип работы коммерчески доступных приложений и площадок. Если пользователь сделает запрос голосом, OS быстро организует доступ к необходимым программам, что упрощает процесс интеграции приложений для разработчиков. Пользователи же могут не заморачиваться бесконечными процессами авторизации и верификации.

Ещё одна особенность – обучаемость у юзеров. Человек может буквально научить смартфон делать определенное действие. На практике неизвестно, как это будет выглядеть. Пользователям, как минимум, потребуется авторизоваться на портале Rabbit Hole и подключиться к необходимым сервисам.

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Стоимость предзаказа - $200. Американские пользователи получат свои устройства уже весной, а вот дата отправки в другие страны пока неизвестна.