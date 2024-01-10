Портал MySmartPrice опубликовал информацию о ещё не анонсированных беспроводных наушниках Bose с предполагаемым названием Open Ear Clips. Их главной особенностью должен стать уникальный дизайн в форме клипсы и нетипичный способ крепления на ухе пользователя.

На портале MySmartPrice появилась информация о будущих наушниках Bose. Их предполагаемое название – Open Ear Clips. Гаджет пока даже не получил анонса, поэтому информация считается слухом.

Главная особенность беспроводных наушников – это дизайн. Внешний вид напоминает клипсу. Девайс будет крепиться поперек уха. Ближайшим аналогом являются наушники от HUAWEI FreeClip, вышедшие относительно недавно.

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Устройство имеет G-образную форму корпуса, что обеспечивает плотный контакт с ухом. При этом не происходит вставки непосредственно в ушной канал.

Инсайдерам удалось выяснить лишь название наушников и их конструкционные особенности. Об остальном, включая поддерживаемые кодеки и время автономной работы, сведений нет. Можно лишь указать, что Bose Open Ear, крепящиеся за ухом, работают около 8 часов. От новинки ожидают подобных показателей.

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Анонс может состояться на выставке CES 2024, идущей уже сейчас. Но пока от производителя не поступало объявлений.