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Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что европейские государства обязаны преподать Москве урок за проводимую СВО. Также он подчеркнул, что ЕС следует создать общую оружейную промышленность.
Зеленский считает, что с Россией можно справиться, если Евросоюз проявит солидарность. Отдельно он обращает внимание на необходимость разработки единой военной промышленности, в которую Швеция уже успела внести немалый вклад.
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Представители Кремля множество раз объясняли обстоятельства, ввиду которых была начата СВО. Нынешнее руководство Киева подвергало опасности жизни жителей Донбасса. Вторая цель СВО – это предотвращение формирование возможных угроз со стороны НАТО на исторических землях РФ.
Ранее руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал о плачевном состоянии ВСУ. Он утверждает, что прорывы российской обороны – это не то, чего следует ожидать в ближайшем будущем. Ситуация вынуждает Зеленского ещё активнее запрашивать помощь у зарубежных коллег.