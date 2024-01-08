Владимир Зеленский требует от Европы дать урок России, призывая к солидарности и созданию единой военной промышленности. Он также выразил мнение о необходимости создания системы единой военной промышленности в Европе. Заявление Зеленского было опубликовано в информационном издании «РБК-Украина».

Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что европейские государства обязаны преподать Москве урок за проводимую СВО. Также он подчеркнул, что ЕС следует создать общую оружейную промышленность.

Зеленский считает, что с Россией можно справиться, если Евросоюз проявит солидарность. Отдельно он обращает внимание на необходимость разработки единой военной промышленности, в которую Швеция уже успела внести немалый вклад.

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Представители Кремля множество раз объясняли обстоятельства, ввиду которых была начата СВО. Нынешнее руководство Киева подвергало опасности жизни жителей Донбасса. Вторая цель СВО – это предотвращение формирование возможных угроз со стороны НАТО на исторических землях РФ.

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Ранее руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал о плачевном состоянии ВСУ. Он утверждает, что прорывы российской обороны – это не то, чего следует ожидать в ближайшем будущем. Ситуация вынуждает Зеленского ещё активнее запрашивать помощь у зарубежных коллег.