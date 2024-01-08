В пресс-службе министерства обороны Российской Федерации заявили, что ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России запланировали провести в 2024 году семь пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

В 2024 году пройдет запуск семи межконтинентальных баллистических ракет. О планируемом мероприятии рассказали в МО РФ.

Российские Ракетные войска стратегического назначения намереваются провести летные испытания. Их цель – оценка эффективности новых видов МБР. За прошедшие 5 лет ракетные войска осуществили запуск всего двух десятков снарядов. В этом году планируют протестировать сразу семь ракет.

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Предыдущие испытания прошли осенью 2023 года. Учениями руководил непосредственно российский лидер Владимир Путин. В процессе ракетные войска отработали массированный удар по важнейшим объектам инфраструктуры противника, при условии, что он первым запустит на территорию РФ ядерную боеголовку.

Учения проводились при полной технической поддержке. Военнослужащие задействовали РВСН «Ярс», ракетную подводную лодку «Тула» и несколько ракетоносцев, ориентированных на удаленное поражение целей.

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В ходе маневров испытывали не только вооружение и техническое оснащение. Российский лидер желал оценить подготовку органов военного управления, эффективность решений, принимаемых руководством, и действия оперативного состава в случае чрезвычайной ситуации.