«Много направлений, где ведутся мощные бои. Купянское, Лиманское, Бахмутское, Марьинское — все эти направления позволяют противнику растягивать наши ресурсы. Если они пойдут еще в Черниговской области, у нас появится еще одна головная боль», — обозначил он.

ВС РФ ведут серьезные бои в пределах Донбасса. Украинские военнослужащие растянуты вдоль всей линии соприкосновения, что уменьшает обороноспособность. Заявление о происходящем сделано отставным генералом ВСУ Сергеем Кривоносом.

По его словам, бои проходят на разных направлениях. Столкновения есть возле Купянска, Лимана, Артемовска и т.д. Российские военнослужащие распыляют силы ВСУ.

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Генерал выражает опасения, что ВС РФ перейдут в наступление на Чернигов. Тогда ситуация значительно ухудшится. ВСУ просто не смогут выделить силы для обороны ещё одного участка.

Кривонос считает, что следует ускорить мобилизационные мероприятия и ввести более основательную подготовку военных, иначе вскоре ситуация на линии боевого соприкосновения станет плачевной.

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Крупное контрнаступление украинских военнослужащих завершилось полным провалом, после чего российская армия начала действовать. ВС РФ удалось отбить ряд важных позиций у ВСУ и откинуть противника вглубь территории.