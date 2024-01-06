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ВС РФ ведут серьезные бои в пределах Донбасса. Украинские военнослужащие растянуты вдоль всей линии соприкосновения, что уменьшает обороноспособность. Заявление о происходящем сделано отставным генералом ВСУ Сергеем Кривоносом.
По его словам, бои проходят на разных направлениях. Столкновения есть возле Купянска, Лимана, Артемовска и т.д. Российские военнослужащие распыляют силы ВСУ.
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Генерал выражает опасения, что ВС РФ перейдут в наступление на Чернигов. Тогда ситуация значительно ухудшится. ВСУ просто не смогут выделить силы для обороны ещё одного участка.
Кривонос считает, что следует ускорить мобилизационные мероприятия и ввести более основательную подготовку военных, иначе вскоре ситуация на линии боевого соприкосновения станет плачевной.
Крупное контрнаступление украинских военнослужащих завершилось полным провалом, после чего российская армия начала действовать. ВС РФ удалось отбить ряд важных позиций у ВСУ и откинуть противника вглубь территории.