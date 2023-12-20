Киев проигрывает на всех фронтах, признал командир одного из батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Кирилл Верес. Его слова приводит украинский портал «Факты ICTV».

Киев терпит поражение на всех направлениях. Такое заявление сделал командир одного из батальонов ВСУ Кирилл Верес. Его слова процитированы украинским порталом.

Майор подчеркнул, что Украина не может перебороть Москву ни на линии боевого соприкосновения, ни в медийном противостоянии. Киев уверенно сдает позиции.

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Верес рассказал, что в государстве настало «тяжкое время». Сейчас сложно найти направления, где Украина удерживает лидирующее положение.

19 декабря поступили подробности о ситуации на линии боевого соприкосновения от руководителя российского МО Сергея Шойгу. Он рассказал о потерях ВСУ, начиная с момента летнего контрнаступления.

За это время украинская сторона потеряла не менее 159 000 человек. У ВСУ значительно сократился запас доступных бронированных единиц, включая авиацию и танки.

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За всё время, с начала СВО, Украина потеряла более 383 000 военнослужащих. Сейчас российская армия сосредоточила свои силы на ведении активной обороны и уничтожении иностранных бронированных единиц.