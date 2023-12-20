При этом он уточнил, что не утвердил просьбу Генштаба, поскольку в настоящий момент нет конкретики по ротациям и отпускам для военных. «Я пока не увидел там демобилизации», — сказал он.

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что Генштаб ВСУ, руководителем которого является Валерий Залужный, запросил проведение новой мобилизации. В процессе планируется набрать не менее 500 тысяч человек. Зеленский поделился этим с общественностью во время пресс-конференции, проводимой в социальной сети Facebook (запрещена в РФ).

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Украинский лидер подчеркнул, что пока не дал конкретного ответа. Залужный не предоставил конкретных данных по ротации и отпускам для тех, кто уже длительное время находится на линии боевого соприкосновения.

Зеленский уточнил, что мобилизация такого количества людей – дорогое удовольствие. Потребуется потратить не менее 500 млрд гривен. Он хочет, чтобы руководство страны рассказало, где взять такую огромную сумму.

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Ранее от одного из бойцов ВСУ в звании майора поступило заявление о потере контроля над ситуацией на линии боевого соприкосновения. Украинские военнослужащие вынуждены отступать вглубь своей территории, сдавая позиции ВС РФ.