Пакт носит название «Меморандум понимания» и содержит в себе обязательства Великобритании по поддержке борьбы Украины против России.

Украина и Британия планируют подписать десятилетний пакт о безопасности, направленный на противостояние с Россией. Также Киев намеревается вернуть контроль над Черным морем. В публикации издания The Telegraph сказано, что вскоре документ должен быть ратифицирован.

Пакт назван «Меморандум понимания». В нем прописываются обязательства Лондона по поддержке украинского противостояния с РФ. Лондон заверяет, что выделит больше финансов и обеспечит проведение военно-морской экспертизы.

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Повышенная заинтересованность к Черному морю появилась на фоне ряда успешно проведенных операций украинских ВМС. Британский флот уже начал обучать ВСУ принципам ликвидации глубоководных мин. В основе стратегии их уничтожения лежит использования беспилотных катеров.

Согласно позиции источника, приближенного к ситуации, сделка показывает, что британская сторона заинтересована в дальнейшем продолжении конфликта. В издательстве узнали, что в документе приводятся гарантии безопасности для Киева по завершении противостояния: украинские ВМС будут получать больше средств, а санкции в отношении РФ – усилены.

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Ранее руководитель британского МИД Дэвид Кэмерон рассказал, что Лондон не намеревается прекращать поддержку Украины. Помощь будет предоставляться до тех пор, пока конфликт не подойдет к своему концу. Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что зарубежные действия никак не повлияют на ход противостояния.