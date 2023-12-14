Трансляции с пометками о взрослом контенте не будут отображаться в рекомендациях на главной странице сайта в рекомендациях для зрителей.

Платформа Twitch рассказала об изменениях политики в отношении сексуального контента и его маркировки. Компания дала добро на демонстрацию отдельных материалов, ранее считавшихся запрещенными, но только если авторы будут использовать соответствующие метки.

Трансляции, содержащие откровенные сцены, не будут рекомендоваться на главной странице портала. Аналогичная ситуация со стримами, на которых пропагандируется алкоголь, курение запрещенных веществ, насилие или его натуралистическое изображение, азартные игры. Но есть нюанс: трансляции будут видны в левой части экрана, так как там не отображаются миниатюры стримов.

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Теперь на «Твиче» можно демонстрировать грудь и ягоды, откровенно подчеркивать их, несмотря на наличие одежды на человеке. Допускается показ обнаженных грудей в виде анимации или рисунка. Но сцены секса или мастурбации остаются недопустимыми. Ну и как «вишенка на торте» – это стриптиз, дополненный соответствующими жестами.

Тверкинг или танец на шесте можно исполнять, не ставя соответствующую метку. Но для съемок необходимо быть в своем жилье или любой другой недвижимости закрытого типа. Общественные заведения для взрослых не будут допущены к показу.

При этом политика платформы остается категоричной в отношении игр, открыто пропагандирующих секс или порнографию. Аналогичная ситуация и с модами, разработанными пользователями, отключающими «пиксели» на телах персонажей.

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Нет запретов на обзоры игр, в которых нагота является лишь одним из элементов кат-сцен, и в тайтлах не делается упор на порнографию.