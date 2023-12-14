Движение на ряде улиц в центре Москвы будет временно перекрыто в четверг, 14 декабря, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В Москве временно планируют перекрыть часть улиц в центре города. Об этом рассказали в официальном канале Telegram столичного департамента транспорта. Это связано с событием, которое состоится в четверг, 14 декабря.

Сегодня проходит «Прямая линия» и пресс-конференция с российским лидером Владимиром Путиным, которая проводится каждый год. Движение в центре столицы уже недоступно, его планируют восстановить сразу по завершении мероприятия.

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Через центр не просто нельзя проехать. Запрещена даже простая парковка транспортных средств. Ограничения снимут сразу, как только закончится встреча президента с журналистами.

Местное транспортное ведомство порекомендовало москвичам заблаговременно озаботиться планированием маршрута и быть внимательными со знаками. Если требуется срочно попасть в центр, то лучше отказаться от поездок на автомобиле, а выбрать альтернативный вариант – метро, МЦД или МЦК.

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Во время пресс-конференции российский президент Владимир Путин поделится с представителями СМИ подробностями о делах в государстве, военной отрасли и других сферах. Вполне вероятно, что будет поднят вопрос об СВО, как наиболее актуальной темы этого года.