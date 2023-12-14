По данным военного ведомства РФ, оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ также поразили солдат и военную технику ВСУ в 128 районах.

Российские военнослужащие, во время продвижения на линии боевого соприкосновения, за прошедшие 24 часа нанесли значительный материальный ущерб украинской армии. ВСУ понесли потери в размере двух складов, на которых хранились боеприпасы для ЗРК и артиллерии. Подробности представлены в официальном сообщении МО РФ.



Склады находились недалеко от населенных пунктов Дарьевка и Вольнянск. В результате удара российских военнослужащих постройки полностью уничтожены, их содержимое также ликвидировано.

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В военном ведомстве рассказали и об успехах авиации и операторов дронов. Благодаря умелым действиям российских военнослужащих, а также точной работе разведки, постепенно удается сократить боеспособность ВСУ. За прошедшие несколько недель было ликвидировано множество украинских бойцов и их бронированных единиц в 128 районах. Ситуация на линии боевого соприкосновения остается неизменной, ВСУ откинуты далеко назад даже от первых рубежей обороны.