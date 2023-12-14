Как отмечает издание, два китайских и четыре российских военных самолетов вошли в идентификационную зону противовоздушной обороны Южной Кореи, однако воздушное пространство страны нарушено не было.

Представители южнокорейской армии утверждают, что авиация РФ и КНР попала в опознавательную зону их ПВО, при этом не уведомив государство о визите. Об этом стало известно из материалов издания Yonhap, ссылающегося на Комитет начальников штабов местного ВС.

Всего было 6 единиц авиации. Два самолета со стороны КНР и четыре – российских. Пусть авиация и зашла в зону опознавания ПВО, но нарушение воздушных государственных границ не произошло.

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Позднее южнокорейская армия решила исследовать место событий и направила туда свои истребители.

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Ранее парламент Республики выдвинул требование к России и КНДР. Представители местного руководства настаивают, чтобы государства прекратили сотрудничество в военной отрасли. Резолюцию одобрило большинство голосов. Ответной реакции на столь наглое заявление, ни со стороны КНДР, ни со стороны России, не последовало. Прошение южнокорейских властей было просто проигнорировано странами.