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Представители южнокорейской армии утверждают, что авиация РФ и КНР попала в опознавательную зону их ПВО, при этом не уведомив государство о визите. Об этом стало известно из материалов издания Yonhap, ссылающегося на Комитет начальников штабов местного ВС.
Всего было 6 единиц авиации. Два самолета со стороны КНР и четыре – российских. Пусть авиация и зашла в зону опознавания ПВО, но нарушение воздушных государственных границ не произошло.
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Позднее южнокорейская армия решила исследовать место событий и направила туда свои истребители.
Ранее парламент Республики выдвинул требование к России и КНДР. Представители местного руководства настаивают, чтобы государства прекратили сотрудничество в военной отрасли. Резолюцию одобрило большинство голосов. Ответной реакции на столь наглое заявление, ни со стороны КНДР, ни со стороны России, не последовало. Прошение южнокорейских властей было просто проигнорировано странами.