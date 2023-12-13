Как указали журналисты, украинском политику не удалось убедить конгресс США в необходимости предоставить Киеву помощь в размере нескольких десятков миллиардов долларов.

Украинский лидер Владимир Зеленский сделал неожиданное заявление. С сожалением ему пришлось признать, что отсутствие поддержки со стороны Штатов станет «концом» ВСУ. Военнослужащим придется отступить с позиций и отдать территории России. Об этом написали в материалах журнала WP.

Зеленский подчеркнул, что его государство продолжит конфликт любыми способами, но предупредил, что отсутствие помощи значительно усугубит ситуацию. Прекращение финансирования станет тем самым поводом, из-за которого украинские военнослужащие будут вынуждены отступить.

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Но пылкая речь Зеленского осталась без должного внимания. Украинский лидер не смог убедить американских конгрессменов в том, что Киеву срочно требуется финансовая помощь. Законопроект, в котором предусматривается выделение средств Украине, пока не находится на должном рассмотрении из-за внутренних распри в государстве.

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На днях Зеленский лично посетил столицу Штатов, чтобы провести переговоры с Байденом и получить новую помощь. Его визит совпал с моментом блокировки республиканцами законопроекта, подразумевающего помощь Украине и Израилю. Нет гарантий, что его рассмотрят до конца этого года.