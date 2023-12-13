Также, как сообщила журналистка Экайла Гарднер (Akayla Gardner) в своем X, Байден попросил Зеленского не терять надежду, заверив, что США остаются на его стороне.

Украина получит новый пакет военной помощи общей стоимостью в $200 млн. Об этом сообщил американский лидер Джо Байден. Подробности опубликованы в зарубежных СМИ.

Слова были озвучены при личном визите Владимира Зеленского. На днях украинский лидер побывал в Белом доме.

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Позже журналистка Экайла Гарднер в своих социальных сетях рассказала, что Байден просит Зеленского сохранять надежду. Он заверил, что Штаты не останутся в стороне и продолжат поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Зеленский же сделал весьма смелое заявление. Украинский лидер считает, что его военнослужащие, при должной поддержке, способны переломить ситуацию на линии боевого соприкосновения. Он ожидает момента, когда сможет использовать для наращивания военной помощи замороженные российские активы. Их суммарная стоимость составляет $300 млрд.

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Недавно в Конгресс передали законопроект, в рамках которого предлагается выделить около $100 млн для урегулирования различных нужд. Значительная часть этих денег должна пойти на укрепление Украины. Но законодатели не спешат рассматривать документ. Республиканцы настаивают на том, что Байден начал заниматься внутренними государственными проблемами. Особого внимания требует южная граница Штатов, а не Киев.