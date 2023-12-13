Об этом заявил советник премьер-министра страны по политическим вопросам Балаж Орбан, передает Bloomberg.

Венгрия согласна снять вето на помощь Евросоюза Украине, если будут разморожены положенные государству фонды объединения. Такое заявление было сделано советником венгерского премьер-министра Балажем Орбаном. Подробности предоставлены в публикации информационного агентства Bloomberg.

При этом он настаивает на том, чтобы Киев не присоединялся к зарубежному альянсу. Будапешт отказывается признавать членство Украины в любом из видов.

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Ровно год назад участники Евросоюза подписали документ о том, что средства, находящиеся в Фонде сбалансированного развития, не будут переданы Венгрии. Государство «обделили» на €6,3 млрд. Сперва сумма была на €1,2 млрд выше, но немного уменьшилась из-за отказа венгерского руководства снять вето в некоторых вопросах, в том числе и в помощи Киеву.

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Будапешт согласен на поддержку Украины и диалог «на равных», но считает, что появление нового государства в рядах ЕС нарушит общее положение дел в Европе.