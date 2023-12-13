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Венгрия согласна снять вето на помощь Евросоюза Украине, если будут разморожены положенные государству фонды объединения. Такое заявление было сделано советником венгерского премьер-министра Балажем Орбаном. Подробности предоставлены в публикации информационного агентства Bloomberg.
При этом он настаивает на том, чтобы Киев не присоединялся к зарубежному альянсу. Будапешт отказывается признавать членство Украины в любом из видов.
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Ровно год назад участники Евросоюза подписали документ о том, что средства, находящиеся в Фонде сбалансированного развития, не будут переданы Венгрии. Государство «обделили» на €6,3 млрд. Сперва сумма была на €1,2 млрд выше, но немного уменьшилась из-за отказа венгерского руководства снять вето в некоторых вопросах, в том числе и в помощи Киеву.
Будапешт согласен на поддержку Украины и диалог «на равных», но считает, что появление нового государства в рядах ЕС нарушит общее положение дел в Европе.