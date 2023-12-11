«Откровенность Залужного удивила многих украинцев, а некоторые западные лидеры даже позвонили в Киев, чтобы спросить, что это значит и являются ли переговоры сейчас приоритетом», — сообщил изданию чиновник.

Отдельные европейские страны, поддерживающие Киев, после интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного стали спрашивать у Украины, были ли переговоры с Россией в приоритете. Об этом написали в материалах издания FT, сославшись на неназванного чиновника.

Залужный был чрезвычайно откровенен. Это поразило многих граждан Украины. Отдельные иностранные представители решили самолично выяснить у Зеленского ситуацию. Их обеспокоило то, что Киев может сделать переговоры с Москвой приоритетными.

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Руководитель ВСУ, во время своего интервью, рассказал, что ситуация на линии боевого соприкосновения стала тупиковой. Позже его заявление опроверг украинский лидер Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что ситуация на поле боя далека от патовой и многое ещё можно изменить.

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Перед этим поступило заявление от Родиона Мирошника, являющегося российским послом по особым поручениям. Он считает, что украинский конфликт завершится беседой с Европой, а не Украиной.