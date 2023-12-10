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Европейские государства обеспокоены тем, что бывший американский лидер Дональд Трамп победит на следующих президентских выборах. Об этом написали в материале издания NYT.
Когда Трамп был на руководящей должности, он множество раз говорил, что Америка может покинуть альянс в любой момент. Авторы публикации подчеркнули, что на официальном портале экс-президента написано, что следует закончить фундаментальную переоценку целей и миссии НАТО. Напомним, что процесс был запущен во время того, когда Трамп руководил страной.
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Данная формулировка, не имеющая конкретизации, вызывает значительные опасения у европейских чиновников. По сведениям издания, зарубежные послы постоянно налаживают «мосты контактов» с представителями Трампа, пытаясь разузнать больше о его намерениях.
Ключевое опасение – это выход Америки из альянса. Государство является его «центром», а выход из НАТО значительно ослабит позиции всей Европы.
Ранее бывший руководитель Штатов рассказал людям о своих приоритетах в случае повторного восхождения на пост. Трамп желает сфокусировать внимание на ситуации на государственных рубежах. О возможных внешнеполитических целях экс-лидер не распространяется.