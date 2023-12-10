Европейские страны опасаются последствий возможной победы бывшего американского лидера Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах

Европейские государства обеспокоены тем, что бывший американский лидер Дональд Трамп победит на следующих президентских выборах. Об этом написали в материале издания NYT.

Когда Трамп был на руководящей должности, он множество раз говорил, что Америка может покинуть альянс в любой момент. Авторы публикации подчеркнули, что на официальном портале экс-президента написано, что следует закончить фундаментальную переоценку целей и миссии НАТО. Напомним, что процесс был запущен во время того, когда Трамп руководил страной.

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Данная формулировка, не имеющая конкретизации, вызывает значительные опасения у европейских чиновников. По сведениям издания, зарубежные послы постоянно налаживают «мосты контактов» с представителями Трампа, пытаясь разузнать больше о его намерениях.

Ключевое опасение – это выход Америки из альянса. Государство является его «центром», а выход из НАТО значительно ослабит позиции всей Европы.

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Ранее бывший руководитель Штатов рассказал людям о своих приоритетах в случае повторного восхождения на пост. Трамп желает сфокусировать внимание на ситуации на государственных рубежах. О возможных внешнеполитических целях экс-лидер не распространяется.