"После того как мы отправили Украине сто миллиардов долларов, они еще и посадили в тюрьму американца? Может, дело не только в критике Зеленского? Потому что если только в ней, тогда у нас большие проблемы", — написал Маск

Владелец корпорации SpaceX Илон Маск написал в социальных сетях пост, адресованный Зеленскому. Там он требует объяснить, по какой причине был арестован гражданин Штатов Гонсало Лире.

Пост стал реакцией на публикацию американского журналиста Такера Карлсона. По неподтвержденной информации, Лира ещё с середины лета текущего года пытают в украинской тюрьме. Его обвиняют в критике Зеленского, а американский лидер игнорирует данную проблему.

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Маск возмущен тем, что Штаты оказали Киеву колоссальную поддержку, но что получили взамен? Американец был посажен в тюрьму за то, что открыто высказал свою позицию. Отдельно бизнесмен пытается выяснить, в чем же дело. Если попасть в тюрьму можно только за критику Зеленского, то у государства большие проблемы.

Предприниматель настаивает, чтобы украинский лидер дал свои комментарии по данному вопросу и обратился к американским гражданам с ответом.

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Гонсало Лире является уроженцем США и имеет чилийское гражданство. Его обвиняют в критике действий НАТО, Байдена и украинского лидера.