Политический аналитик издания отметил, что самым безопасным вариантом для главы Украины может стать выдвижение на следующих выборах руководителя его администрации Андрея Ермака

Зеленскому уже пора задуматься о своем преемнике. И лучшим кандидатом на эту роль является Андрей Ермак, возглавляющий его администрацию. Об этом написали в материалах зарубежного издания.

Аналитик журнала считает, что Зеленскому выгоднее всего поставить на руководящую должность Андрея Ермака. В подобной ситуации президент получит самый благоприятный способ передачи власти.

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С точки зрения эксперта, предстоящие выборы могут поспособствовать такой «смене караула». Автор уверен, что прочие кандидатуры слишком опасны для Зеленского. Под вопросом находится не только его политическая карьера, но и даже жизнь.

Ранее Ермак провел встречу с заместителем американского госсекретаря по политическим вопросам Викторией Нуланд. Они обсудили возможность укрепления взаимоотношений между государствами.

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Напомним, что президентские выборы на Украине состоятся весной следующего года. Зеленского вынудили инициировать их проведение с целью сместить его с руководящего поста.