Опробовать игры можно до 11 декабря

Цифровой магазин Steam внезапно расщедрился на предложения, сделав временно бесплатными сразу два неплохих проекта – это шутер GTFO и слэшер Chivalry 2 от первого лица. Акция продлится ещё 3 дня.

Первый тайтл является командным шутером. За разработку отвечала студия 10 Chambers. Пользователям предстоит посетить страшный подземный комплекс, где бродят опасные монстры. Игрокам предстоит опробовать разные стратегии противостояния, собирать ресурсы, а также просто пытаться выжить в схватках с непростыми противниками.

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Слэшер же оформление в стиле средневековья. Его создателем является студия Torn Banner Studios. Игрокам предоставят на выбор 4 класса и больше десятка подклассов. Пользователям предстоит поучаствовать в динамичных боях в средневековом антураже.

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Оба тайтла достойны внимания и останутся бесплатными вплоть до 11-го декабря. Также стоит не забывать периодически наведываться в цифровой магазин Epic Games Store, где регулярно проводят раздачи.