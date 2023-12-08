В ходе церемонии The Game Awards 2023 организаторы не давали разработчикам много времени на то, чтобы произносить благодарственные речи. Для Свена Винке и его Baldur's Gate 3, которая выиграла в номинации «Игра года», исключения тоже не сделали.

Во время церемонии The Game Awards 2023 организаторы были крайне торопливы. Они не давали представителям студий разработчиков много времени, чтобы произнести благодарственную речь. Даже Свен Винке и его проект Baldur’s Gate 3 не стали исключением.

Руководитель Lariam Studios смог выразить свои благодарности очень коротко. Ему дали всего лишь минуту. По истечении времени организаторы попросили «закругляться», выведя соответствующую надпись на экране. Как только она высветилась, Винке тут же перестал что-либо говорить. Самым интересным является то, что геймдиректор решил поделиться с общественностью информацией про Джима Саутворта. Он руководил отделом кинематографической анимации студии, но скончался буквально месяц назад.

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Большинству зрителей церемонии, а также пользователям социальных сетей, подобный подход не понравился. В адрес организаторов полилась очень жесткая критика. В сети подчеркивают, что разработчики хотели проникнуться моментом, поделиться с людьми своими эмоциями, а не спешно забрать награду и «убежать» за кулисы.

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Одна из причин ускоренной благодарственной речи – это прошлогоднее выступление Кристофера Джаджа. Оно длилось целых восемь минут.