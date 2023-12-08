Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
jackhalloween9
У Свена Винке попросили заканчивать речь, когда он получал награду за лучшую игру года на TGA
В ходе церемонии The Game Awards 2023 организаторы не давали разработчикам много времени на то, чтобы произносить благодарственные речи. Для Свена Винке и его Baldur's Gate 3, которая выиграла в номинации «Игра года», исключения тоже не сделали.

реклама

Во время церемонии The Game Awards 2023 организаторы были крайне торопливы. Они не давали представителям студий разработчиков много времени, чтобы произнести благодарственную речь. Даже Свен Винке и его проект Baldur’s Gate 3 не стали исключением.

Руководитель Lariam Studios смог выразить свои благодарности очень коротко. Ему дали всего лишь минуту. По истечении времени организаторы попросили «закругляться», выведя соответствующую надпись на экране. Как только она высветилась, Винке тут же перестал что-либо говорить. Самым интересным является то, что геймдиректор решил поделиться с общественностью информацией про Джима Саутворта. Он руководил отделом кинематографической анимации студии, но скончался буквально месяц назад.

реклама

Большинству зрителей церемонии, а также пользователям социальных сетей, подобный подход не понравился. В адрес организаторов полилась очень жесткая критика. В сети подчеркивают, что разработчики хотели проникнуться моментом, поделиться с людьми своими эмоциями, а не спешно забрать награду и «убежать» за кулисы.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Одна из причин ускоренной благодарственной речи – это прошлогоднее выступление Кристофера Джаджа. Оно длилось целых восемь минут.

#игры
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Шутер GTFO и слэшер Chivalry 2 стали временно бесплатными
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ростех планирует поставить ВКС России новейшие бомбардировщики ПАК ДА к 2027 году
31
Китай представил самое мощное в мире микроволновое оружие для беспилотников
1
Украина отвергает обвинения в крушении ракеты Vega C
10
Ракеты 40Н6 для российского ЗРК С-400 смогут сбивать истребители F-16 ещё во время набора высоты
9
В Мир Танков вернулась WT auf E100 — игроки тратят сотни тысяч рублей, чтобы получить ее в ангар
31
Apple активизирует усилия по разработке и интеграции 6G-связи в предстоящие устройства
1
На Солнце образовалась гигантская аномальная дыра
1
В Украине стремительно увеличивается количество электрокаров – конфликт не мешает популярности Tesla
5
Сегодня ночью астероид размером 1 км в диаметре приблизится к Земле на 5 500 000 км
+
Россия начала производство своего катера-камикадзе
2
Пропавшие баки ракеты Vega обнаружены на свалке
4
GTA VI может получить текстовый перевод на русский язык
+
Индийская лунная миссия Chandrayaan-3 возвращается на Землю
2
NVIDIA заберет у GeForce RTX 3050 2 ГБ памяти — видеокарта мешает продажам GeForce RTX 4060
19
Новое изобретение для умного дома: беспроводной выключатель света работает без батареек
9
Экс-сотрудник Tesla считает автопилот электромобилей неготовым к использованию на дорогах
+
Стоит ли сегодня покупать ПК с DDR5, и почему геймеры не спешат переходить на более дорогую ОЗУ
9
24 актуальных смартфона Xiaomi завершили жизненный цикл и не получат операционную систему HyperOS
1
Дистанционно управляемый грузовой самолет прошел первое испытание в США
1
Майнеры закупаются даже старенькими видеокартами P106-100
6

Популярные статьи

На расстоянии 13,2 млрд световых лет обнаружена самая древняя черная дыра, ровесница Вселенной
16
Американские разведывательные катера в Севастополе 2000 - что это было
2
О кошках, которые не боятся воды
22
99 интересных деталей из трейлера GTA 6
7
За рубежом оценили модульный вариант Су-75 со сменными головными частями
12
Китайская авиационная ракета нового поколения PL-17 способна предрешить исход войны за Тайвань — АТ
3
Сколько оружия на какие суммы передал Запад Украине и зачем нужно учить историю
8
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Вторая жизнь немецкого танка «Leopard 2», модернизированного для Польши
+
Рассматриваем трейлер GTA 6 и разбираем некоторые интересные особенности
4

Сейчас обсуждают

Profit
14:09
1) 1ый концлагерь в мире создан на Территории польши 2) пусть сами репарации платят 600 тысячам Советских войнов, которые были брошены на ее освобождение . доброе утро
В Польше вновь вспомнили об идее получить «репарации» от России и Германии
devchidable
14:05
Qiwa =)
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Дмитрий
14:04
По этому тизеру ничего не понятно
Анонсирована Blade — экшен про Блэйда из комиксов Marvel от авторов Dishonored
Andrey Eliseev
14:02
Картофель для картошки фри шел только из Польши, так, что тут дело не в уходе бренда. Пепси сейчас называется "Любимая кола" и у них еще есть очень неплохой напиток типа байкала "Русский дар" (покупал...
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Deneb inside
14:02
Жесть... ты откуда вылез то, хер с горы? Вроде русский, а по тексту выглядишь китайской поделкой. Смотри, а то мамка по жопе ремня даст.
Китайские эксперты предрекают победу России в украинском конфликте
Митюнин Сергей
13:58
Желаю успеха космическому кораблю летящему к спутнику Юпитера Европе.Наса вы молодцы,ваши корабли без всякой рекламы летят во все уголки нашей солнечной системы.
Зонд НАСА предназначен для поиска внеземной жизни на ледяных спутниках
Deneb inside
13:57
Главное, чтоб в тебя не ебнуло, миротворец херов
Китайские эксперты предрекают победу России в украинском конфликте
Deneb inside
13:56
С зоны то виднее, сидя за пентюхом 3 и сжирая в столовке просроченные макарошки
Китайские эксперты предрекают победу России в украинском конфликте
Kitsune
13:46
Тег психиатрия xD
Глава МИД Британии заявил, что после Украины Россия пойдёт «за добавкой»
Eaec
13:45
поэтому и спрашиваю, ну скажи, в какие? ну не ломайся, как Трусик ёр на первом свидании
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем