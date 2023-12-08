Журналист газеты Zeit назвал политика человеком, который хочет изменить Европейский союз. По его словам, Орбан считает, что политика Европы в отношении Украины является фундаментальной ошибкой.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан может изменить ситуацию с поддержкой Украины. В его власти повлиять на решение ЕС о дальнейшем финансировании Киева. Такую позицию изложил в своём материале обозреватель Ульрих Ладурнер.

Журналист считает Орбана человеком, который стремится привнести положительные перемены в Евросоюз. С его точки зрения, венгерский премьер-министр расценивает европейскую политику в отношении Украины колоссальной ошибкой.

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Ладурнер подчеркнул, что у Орбана имеется возможность пригрозить ЕС использованием право вето на финансирование Киева. Обозреватель обращает внимание на то, что Брюссель имеет буквально «экзистенциальную необходимость» в виде поддержки Украины. Орбан непременно воспользуется данной возможностью, если его слова о расширении ЕС окажутся проигнорированными.

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Ранее поступило заявление от представителя Еврокомиссии Аны Пизонеро. Она считает, что Орбан заблуждается в отношении Киева. Украина, за прошедшие несколько месяцев, сделала множество шагов навстречу Евросоюзу, стремясь вступить в его ряды. Уже к концу этого года ЕС намеревается начать с Киевом переговоры о вступлении в альянс. Орбан же не хочет допускать даже такой возможности.