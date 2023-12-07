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jackhalloween9
В Сенате США заблокировали законопроект о помощи Украине и Израилю
Конгресс США вряд ли одобрит увеличение финансирования Киева до конца года после того, как Республиканская партия потребовала ужесточения пограничных правил.

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Республиканцы в американском Сенате заблокировали законопроект о выделении финансовой помощи для Израиля и Украины. Конгресс Штатов думает о том, чтобы отказать в увеличении размера спонсирования Киева с момента, как республиканцы затребовали ужесточить правила на государственных рубежах.

В процессе голосования каждый представитель партии Республиканцев проголосовал против дополнительного выделения средств Украине, тем самым одержав победу посредством большинства голосов. Чтобы законопроект был одобрен, требовалось согласие 60-ти человек. Но их набралось всего лишь 49.

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Голосование провели уже следующим днем, после публикации законопроекта о выделении средств на государственную безопасность. Сумма составила $111 млрд. В нем также присутствовали пункты об оказании помощи Киеву и Иерусалиму, а также Тайваню.

Перед голосованием состоялось обращение американского лидера Джо Байдена. Он призвал утвердить законопроект, так как Киев отчаянно нуждается в помощи. Более того, любые задержки и внутренние распри укрепляют российские позиции.

Недавно украинский президент Владимир Зеленский побеседовал с лидерами «большой семерки» в формате видеоконференции. В ходе разговора он акцентировал внимание на необходимости усиления санкций против России.

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Зеленский утверждает, что Москва ожидает полного прекращения поддержки Киева Западом, поэтому сейчас финансирование со стороны Европы стало ещё важнее, чем ранее.

#новости
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Я бы перешёл на 4800 имея хотя бы 3,2млн с учётом слива 4Тб ddr4. Получить Профит +70-120% это круто. Intel Xeon w9-3475X это пушка цена производительность. Можно забыть про оптейн напрочь.
Стоит ли сегодня покупать ПК с DDR5, и почему геймеры не спешат переходить на более дорогую ОЗУ
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