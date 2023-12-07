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Республиканцы в американском Сенате заблокировали законопроект о выделении финансовой помощи для Израиля и Украины. Конгресс Штатов думает о том, чтобы отказать в увеличении размера спонсирования Киева с момента, как республиканцы затребовали ужесточить правила на государственных рубежах.
В процессе голосования каждый представитель партии Республиканцев проголосовал против дополнительного выделения средств Украине, тем самым одержав победу посредством большинства голосов. Чтобы законопроект был одобрен, требовалось согласие 60-ти человек. Но их набралось всего лишь 49.
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Голосование провели уже следующим днем, после публикации законопроекта о выделении средств на государственную безопасность. Сумма составила $111 млрд. В нем также присутствовали пункты об оказании помощи Киеву и Иерусалиму, а также Тайваню.
Перед голосованием состоялось обращение американского лидера Джо Байдена. Он призвал утвердить законопроект, так как Киев отчаянно нуждается в помощи. Более того, любые задержки и внутренние распри укрепляют российские позиции.
Недавно украинский президент Владимир Зеленский побеседовал с лидерами «большой семерки» в формате видеоконференции. В ходе разговора он акцентировал внимание на необходимости усиления санкций против России.
Зеленский утверждает, что Москва ожидает полного прекращения поддержки Киева Западом, поэтому сейчас финансирование со стороны Европы стало ещё важнее, чем ранее.