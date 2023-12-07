Конгресс США вряд ли одобрит увеличение финансирования Киева до конца года после того, как Республиканская партия потребовала ужесточения пограничных правил.

Республиканцы в американском Сенате заблокировали законопроект о выделении финансовой помощи для Израиля и Украины. Конгресс Штатов думает о том, чтобы отказать в увеличении размера спонсирования Киева с момента, как республиканцы затребовали ужесточить правила на государственных рубежах.

В процессе голосования каждый представитель партии Республиканцев проголосовал против дополнительного выделения средств Украине, тем самым одержав победу посредством большинства голосов. Чтобы законопроект был одобрен, требовалось согласие 60-ти человек. Но их набралось всего лишь 49.

реклама

Голосование провели уже следующим днем, после публикации законопроекта о выделении средств на государственную безопасность. Сумма составила $111 млрд. В нем также присутствовали пункты об оказании помощи Киеву и Иерусалиму, а также Тайваню.

Перед голосованием состоялось обращение американского лидера Джо Байдена. Он призвал утвердить законопроект, так как Киев отчаянно нуждается в помощи. Более того, любые задержки и внутренние распри укрепляют российские позиции.

Недавно украинский президент Владимир Зеленский побеседовал с лидерами «большой семерки» в формате видеоконференции. В ходе разговора он акцентировал внимание на необходимости усиления санкций против России.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Зеленский утверждает, что Москва ожидает полного прекращения поддержки Киева Западом, поэтому сейчас финансирование со стороны Европы стало ещё важнее, чем ранее.