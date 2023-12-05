«Приедет Путин или нет, его пригласят. Против него есть процесс, он должен оценить последствия», — сказал бразильский лидер.

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что вышлет приглашение российскому президенту Владимиру Путину на следующую крупную встречу глав государств G20, пусть и присутствует ордер МУС. Его слова процитированы местным изданием.

Посещать ли данную встречу или нет – это решение останется за российским президентом. Но приглашение должно быть выслано. Сейчас против Путина настроена вся Европа. Ему следует оценить масштабы происходящего и понять последствия такого отношения для Запада.

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Политик весьма расплывчато прокомментировал решение МУС. Он подчеркнул, что может их выполнить или воздержаться. О том, что случится при личном участии российского лидера на встрече, бразильский президент ничего не сказал.

При этом политик подчеркнул, что Бразилия понесет полную ответственность как сторона, подписавшая приглашение.

Ранее президент ЮАР Рафамоса высказался по поводу решения МУС. Он считает, что ордер на арест Путина равносилен объявлению прямого столкновения с Россией.

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Стоит отметить важный нюанс: ни Москва, ни Вашингтон не признают юрисдикции МУС. Ведомство может задерживать только представителей государств, признавших его работу. В Кремле же решение МУС считают «ничтожным».