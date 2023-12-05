«Президент Путин говорит, что его страна стала сильнее после ввода войск на Украину. К сожалению, он прав», — пишет журналистка из Германии.

Российский президент Владимир Путин был прав, рассказав об усилении государства после начала СВО. К такому выводу пришла немецкая журналистка Энн Дорит Бой.

Россия начала накапливать силу с момента начала СВО. Государство сфокусировало своё внимание на оборонной промышленности. Только производство боеприпасов превосходит по количеству все европейские заводы. Но это только часть достижений.

реклама

В прошлогоднем обращении Путина было сказано, что операция проходит строго по плану. На Западе отреагировали на эти слова скептически, полагая, что это «хвастовство и пропаганда». Но теперь Европа признает правдивость слов российского лидера.

ВС РФ уверенно удерживают территорию, украинские силы отброшены на километры назад и потеряли значительную часть личного штата и техники. Бойцы ВСУ истощены и деморализованы. При этом российские войска находятся в прекрасном положении духа и состоянии.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Автор признает, что все западные санкции оказались бесполезными. Более того, российская экономика укрепилась, безработица демонстрирует рекордно низкие показатели, строительная отрасль вершит новые достижения. Россияне намерены и дальше бороться, а президент государства доволен тем, что страна вновь получила «суверенитет глобальной державы».