Изначально игра выйдет только на PlayStation 5 и Xbox Series X|S

Издательство Take-Two Interactive огорчило всех пользователей компьютеров. Недавно от него поступил перечень платформ, на которые планируется выход GTA 6. И компьютеров в списке нет. С самого начала тайтл выйдет исключительно на консоли PS5 и Xbox.

Дата официального релиза – 2025 год. Но это лишь приблизительные сроки. Учитывая желание разработчиков довести проект до идеала, вполне возможно, что дату выхода сдвинут. Есть вероятность, что позднее GTA5 появится и на компьютерах, как было с предыдущей частью франшизы. Но неизвестно, сколько лет это займет.

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Сегодня ночью был опубликован первый трейлер предстоящего тайтла. В ролике продемонстрировали Вайс-Сити и главных героев – Люсию и Джейсона.

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Пользователи высоко оценили вышедший трейлер и буквально загорелись ажиотажем. Поиграть в новую часть легендарной франшизы хочется всем фанатам, знакомым со вселенной ещё с первых частей. Неудивительно, что геймеры готовы приобрести консоли только лишь для GTA 6.