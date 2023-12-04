«Раздоры в ЕС относительно инвестиций и будущего Украины ставят под угрозу важнейшие обещания Киеву, сделанные несколько месяцев назад — как раз в то время, когда поток финансовой и военной поддержки на Украину из США резко приостановился из-за поляризации конгресса по этому вопросу», — заявили в издании.

Украина может понести убытки в размере 50 млрд евро из-за усиления позиций ультраправых в Европе. Об этом написали в материале издания FT.

Запад находится в конфликтном состоянии из-за вопроса дальнейшего спонсорства Украины. Нынешний раздор ставит под угрозу обещания, которые Киев получил пару месяцев назад. Именно тогда поток финансовой поддержки начал постепенно сокращаться в результате поляризации конгресса по данному поводу.

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К примеру, Венгрия является ярым противником любого контакта Киева и Европы. Ухудшают ситуацию и действия американского президента Джо Байдена, регулярно предпринимающего попытки получить больше финансов для Украины. Республиканцы выступают решительно против дальнейшего спонсорства Киева, считая, что Штаты выполнили союзнический долг и стране пора уделить внимание внутренним проблемам.

Выделение Украине 50 млрд евро обсудят перед саммитом ЕС, который состоится в Брюсселе в середине декабря. Есть вероятность, что на обсуждение повлияет то, что партия ультраправых победила на прошедших в Нидерландах выборах. Ещё один момент – запрет суда ФРГ на выделение новых кредитов для правительства.

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Ранее просочилась информация о прекращении поддержки Киева ещё двумя зарубежными государствами.