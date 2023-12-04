Десантникам из состава Южной группировки войск при разведке и доразведке позиций ВСУ с воздуха удалось вскрыть систему обороны ВСУ в Артемовском и на подступах к поселку. Также бойцы ВДВ обнаружили основные опорные пункты и огневые средства украинской армии

Украинские военнослужащие, недалеко от населенного пункта Артемовское, бежали со своих позиций, оставив раненых и убитых товарищей. Подробности предоставлены изданием РИА Новости, получившего информацию от МО РФ.

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Во время штурма бойцы покинули свои позиции. Отдельная часть солдат предпочла сдаться в плен.

Десантникам, входящим в состав Южной группировки войск, удалось точно обозначить оборонную систему ВСУ в поселке и на близлежащих к нему территориях. Также бойцы выявили ряд опорных пунктов и огневых средств украинских военнослужащих.

Артиллеристы группировки быстро поразили системы ВСУ. Далее по позициям Украины нанесла удар штурмовая авиация. Все укрытия военных были уничтожены.

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Ликвидация укрепленных позиций пошатнула уверенность украинских бойцов. После авиации и артиллерии в ход пошли пехотные группы на бронированных машинах. Штурм поселка начался одновременно с разных сторон. Наступление сопровождалось при поддержке операторов БПЛА.