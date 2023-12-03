Представитель Тихоокеанского командования армии США Роб Филипс сообщил изданию Nikkei Asia, что американские власти намерены разместить в Индо-Тихоокеанском регионе ракеты средней дальности в 2024 году.

Представитель Тихоокеанского командования американской армии Роб Филипс, беседуя с представителями СМИ сделал заявление, что руководство государства планирует поставить и привести в боевую готовность ракеты средней дальность уже в следующем году. В качестве локации для из размещения был выбран Индо-Тихоокеанский регион. Филипс подчеркнул, что такое решение принято для сдерживания Пекина.

Военный отметил, что Америка планирует разместить несколько видов крылатых ракет, включая «Томагавк». Их дальности хватит, чтобы поразить идущие в сторону Штатов китайские силы. Журналисты не смогли выяснить ни точную дату мероприятия, ни место, в котором будут установлены снаряды.

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Сведения об этом поступили от Анкита Панды. Он поделился с изданием информацией о том, что Америка хочет разместить ракеты на острове Гуам, где находится её военная база.

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Представители журнала уточнили, что это первая подобная операция за прошедшие 4 года. В 2019 году перестало действовать соглашение, в рамках которого государства отказались от использования ракет средней дальности. Согласно договору, подписанному ещё в 87-ом году, СССР и Америка обязались уничтожить данные боеприпасы и не допускать их производства в будущем.