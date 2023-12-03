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jackhalloween9
Генсек НАТО Столтенберг: следует готовиться к плохим новостям с Украины
Ситуация на поле для Украины может стать еще хуже из-за недостаточной помощи со стороны Запада, заявил генсек НАТО Йенс Стотенберг в интервью немецкому телеканалу Das Erste.

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Ситуация на линии боевого соприкосновения может ухудшиться для украинской стороны, так как Запад предоставляет все меньше военных ресурсов. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своего интервью.

Политик считает, что пора готовиться к плохим известиям. Конфликты развиваются плавно, следуя этапам. Всё, что остается НАТО – это оказать полноценную поддержку Украине, вне зависимости от ситуации в Европе.

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Столтенбергу пришлось признать, что государствам альянса не удалось справиться с повышенными потребностями Киева в боеприпасах. Украина достигла «критической отметки», ситуация продолжает усугубляться.

Собеседник политика прямо спросил его о том, какой тактики необходимо сейчас придерживаться украинским военнослужащим. Столтенберг не смог дать ответа на данный вопрос, сославшись на то, что окончательное решение должно приниматься руководством ВСУ и гражданами страны.

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В Москве неоднократно подчеркивали, что иностранная поддержка является «обоюдоострым клинком» для Украины. Оружие лишь затягивает противостояние. Часть грузов и вовсе не доезжает до адресата, становясь законной целью российской армии. 

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