Украинская политическая активистка Дарья Калинюк рассказала в интервью FT, что посредством различных схем по присвоению денег в стране могут появиться «новые олигархи». Это, по ее словам, касается и советников президента.

Украинские политические активисты считают, что нынешнее окружение лидера государства Владимира Зеленского может стать новый слоем «олигархов». Об этом написали в материалах издания FT.

Активисты отстаивают права граждан и предпринимают попытки обличить факты коррупции высокопоставленных лиц. Они обеспокоены тем, что члены команды Зеленского приобретают все больше полномочий, при этом не предоставляя никакой отчетности.

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Дарья Калинюк, являющаяся одной из активисток, рассказала во время интервью, что формирование нового слоя «олигархов» происходит посредством незаконного присвоения идущих из-за рубежа финансов. Особенно это касается советников президента.

Марчин Валецкий, занимающий пост в Национальном демократическом институте, подчеркнул, что сейчас Украина является страной с обширными возможностями для коррупционеров. Депутаты ВР получают регулярные пожертвования со стороны и у них нет ограничений на это. Проще говоря, их доход может расти бесконечно, при этом не потребуется сдавать отчеты.

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Активисты прошлись и по СБУ. Их деятельность в отношении олигархов является неприемлемой. Также активистов беспокоит то, что СБУ находится в непосредственном подчинении украинского лидера и все отчеты проходят через него.