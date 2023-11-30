Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
jackhalloween9
FT: советники Зеленского могут стать новыми олигархами на Украине
Украинская политическая активистка Дарья Калинюк рассказала в интервью FT, что посредством различных схем по присвоению денег в стране могут появиться «новые олигархи». Это, по ее словам, касается и советников президента.

реклама

Украинские политические активисты считают, что нынешнее окружение лидера государства Владимира Зеленского может стать новый слоем «олигархов». Об этом написали в материалах издания FT.

Активисты отстаивают права граждан и предпринимают попытки обличить факты коррупции высокопоставленных лиц. Они обеспокоены тем, что члены команды Зеленского приобретают все больше полномочий, при этом не предоставляя никакой отчетности.

реклама

Дарья Калинюк, являющаяся одной из активисток, рассказала во время интервью, что формирование нового слоя «олигархов» происходит посредством незаконного присвоения идущих из-за рубежа финансов. Особенно это касается советников президента.

Марчин Валецкий, занимающий пост в Национальном демократическом институте, подчеркнул, что сейчас Украина является страной с обширными возможностями для коррупционеров. Депутаты ВР получают регулярные пожертвования со стороны и у них нет ограничений на это. Проще говоря, их доход может расти бесконечно, при этом не потребуется сдавать отчеты.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Активисты прошлись и по СБУ. Их деятельность в отношении олигархов является неприемлемой. Также активистов беспокоит то, что СБУ находится в непосредственном подчинении украинского лидера и все отчеты проходят через него.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Eurasian Times: китайская ракета "сбила" бомбардировщик B-21 США в ходе компьютерного моделирования
11
Российские инженеры погасили спутниковый интернет Starlink над Луганской и Донецкой областями
37
Украина стала единственной в мире страной-эксплуатантом современных систем ПВО Skynex и Skyranger
9
Китай запретил экспорт графита – под угрозой производство аккумуляторов для электрокаров в Японии
1
Российский гибрид подлодки и надводного корабля «Страж» пробудил интерес у ВМФ
+
Новейший БТР российской армии БТ-3Ф способен уничтожить танки Leopard 2, Abrams и Challenger 2
4
Французские производители сахара требует принять меры против украинской продукции
3
Представлена ​​серия Vivo S18 с Snapdragon 7 Gen 3 и Dimensity 9200+ и схематическим изображением
+
Появилось сравнение Grand Theft Auto 6, подчеркивающее визуальное превосходство над GTA 5
2
Российское золото в центре внимания мирового рынка
1
В России освоили и ввели в производство критическую технологию для газовых турбин
7
Выставочные экземпляры Tesla Cybertruck не радуют равномерностью зазоров между кузовными панелями
4
Frankfurter Allgemeine: Россия заметно превосходит Украину в разработке и производстве разных БПЛА
1
«Калашников» до конца года приступит к производству усовершенствованного автомата АК-12
1
В Украине разоблачили хакеров с доходом более $82 млн
1
Российский сериал "Слово пацана" бъет рекорды просмотров на Украине, как и в России
2
В Египте заработал первый банкомат по продаже золотых слитков весом 1 грамм
1
Xiaomi Civi 4 предположительно будет работать на чипсете Dimensity 8300-Ultra
+
Цены на флагманские видеокарты Nvidia RTX 4090 взлетели до рекордной отметки
6
СВО на Украине привела к переходу на тепловые насосы и снижению потребления газа в Европе
3

Популярные статьи

5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
103
Китай первый в мире применил на своей субмарине Type 039C новую стелс-технологию — наклонный парус
+
Список устройств Samsung, поддерживающих и не поддерживающих новый Android 14
1
Загадочный танк с башней Т-90М на корпусе Т-62 замечен в зоне СВО
7
О наследии Толкина в играх и паразитировании на нем
4
Как Южная Корея превратилась в глобального игрока на рынке вооружений
1
Половина опрошенных считают, что могли бы посадить пассажирский самолет, но это не так
11
Как советская разведка выкрала чертежи американской ракеты AIM-9 Sidewinder
1
О новой немецкой колёсной гаубице Rheinmetall HX3 10x10
1
Танк AMX-30 как символ военной мощи Франции в 20 веке
5

Сейчас обсуждают

Dimkovski
13:28
Тоже практически не играю. Больше времени занимают обзорчики железа на ютьбе, всякие сравнения видеокарт. Ну вот выбирал выбирал. Взял 3080 под 2К .. а играю по полчаса и то не каждый день.. как-то не...
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Владимир Комиссаров
13:27
Сейчас такие турбины на ТЭЦ устанавливают, так что возможно и вам электроэнергия и тепло с них идёт!)
В России освоили и ввели в производство критическую технологию для газовых турбин
SMA
13:26
Трусикер, раб Бориса джонсона, читать научись
Бывший советник Офиса Президента раскрыл, почему стамбульские переговоры были выгодны Украине
Михаил Дадеко
13:25
Хоть " метла со ступой" лишь бы польза была!
Россия воскрешает самолет-разведчик советских времен для использования в Украине
VADIM HERRMANN
13:23
Как же обыватели то разорачоровались,что Европа не замёрзла. В этом вся суть россиян, радоваться что у соседа корова сдохла. И хватит уже на газ надрачивать, он сейчас в Германии стоит как и в довоен...
Германию захлестнула волна банкротств – разоряется крупный бизнес с годовым доходом свыше €50 млн
OgoGoLog
13:13
Декабрь ещё не начался... Или раз на Украине декабрь - "грудень", то это никогда не настанет?
Российские инженеры погасили спутниковый интернет Starlink над Луганской и Донецкой областями
OgoGoLog
13:12
"Перефорс, перефорс. У меня пятак, не нос" (С) Трусикер
Российские инженеры погасили спутниковый интернет Starlink над Луганской и Донецкой областями
Даниил Лавкрафт
13:12
Поскольку он ещё не приблизился - то это не ИИ вовсе, это просто инструмент. Но пиарщики никогда не устаную пудрить толпе мозги... Калькулятор пусть тоже "ИИ" назовут, раз на то пошло.
Глава NVIDIA: искусственному интеллекту потребуется до пяти лет, чтобы приблизиться к человеческому разуму
OgoGoLog
13:09
А до этого автопром зависел от Европы. Только вот Китай на политику РФ не влияет, а США на политику Германии влияет.
Путин отметил непрофессионализм и отсутствие суверенитета в немецком руководстве
Алексей Бурлуцкий
13:06
Ну героизация уличных банд всяких городов СНГ и представление якобы нищеты и беспросветности жизни в СССР меня как выходца из 60-70-80х где и я участвовал в уличных потасовках в школе на улице класс н...
Против Криштиану Роналду подан коллективный иск за продвижение Binance
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем