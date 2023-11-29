К середине 2024 года планируется увеличить команду до 400 сотрудников

Больше 50% сотрудников студии разработчиков CDPR приступили к работе над проектом The Witcher 4. Об этом стало известно из сообщения финансового директора компании Петра Нелюбовича. Он поделился известиями в видеоматериале о финансовых достижениях за третий квартал текущего года.

Новый тайтл из франшизы носит рабочее название Polaris. По заверениям разработчиков, он откроет новую трилогию.

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Генеральный директор студии Адам Кичиньский рассказал, что уже сейчас размер команды, трудящейся над проектом, дошел до трёх сотен человек. К лету следующего года число увеличится на 25%.

Официальный анонс тайтла состоялся ещё год назад. Polaris позиционируется как сюжетная RPG с открытым миром, в основе которой лежит наследие предыдущей части франшизы. Сейчас игра только дошла до стадии подготовки к производству. Об официальном релизе пока говорить слишком рано.

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Другие детали, включая главных героев и примерный лор, пока скрыты от общественности.