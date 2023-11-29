В ночь на 26 ноября системы ПВО также отразили атаку нескольких беспилотников на Москву. БПЛА были сбиты в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе.

Системы ПВО предотвратили атаку беспилотного дрона в Подмосковье. Летательный аппарат противника был уничтожен, инфраструктуре и мирным жителям не нанесен ущерб. Об этом стало известно из сообщения МО РФ.

Попытка нападения была совершена в 07:30 по московскому времени. Сторонники украинского режима, либо же исполнители, попытались нанести ущерб гражданской инфраструктуре, запустив БПЛА самолетного типа.

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После московский мэр Сергей Собянин рассказал, что нападение удалось успешно отразить. На место падения осколков выдвинулись специалисты и работают над устранением последствий.

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Буквально за три дня до этого украинские силы запустили ещё несколько дронов в сторону российской столицы. Беспилотники подбили недалеко от Наро-Фоминска и Одинцово. В результате происшествия отсутствуют пострадавшие и серьезные разрушения. За ноябрь это далеко не первая попытка ВСУ ударить по мирному населению и гражданской инфраструктуре.