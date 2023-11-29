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Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поделилась с общественностью сведениями об Украине. По её словам, государство успешно справилось с почти всеми требованиями, чтобы начать переговоры о вступлении в зарубежный альянс.
Глава ЕК рассказала, что условия, поставленные для семи шагов, практически удалось выполнить. Киевское руководство оперативно работает в данном направлении и ждёт обратного контакта от Европы по мере готовности.
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Если так пойдет и дальше, Украина сможет начать переговоры уже к концу нынешнего года. Но их начало не гарантирует быстрый процесс вступления, потребуется соблюсти ещё множество формальностей.
Украина стала «государством-кандидатом» на вступление одновременно с Молдавией. Со стороны ЕС поступало предложение о раннем начале переговоров, так как обе страны частично выполнили условия для этого. Но государствам предстоит провести множество реформ. Их вступление будет оцениваться «по заслугам», а не ввиду особой геополитической ситуации.