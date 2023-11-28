Репортеры обратили внимание на появившиеся в сети фотографии, на которых запечатлена спарка «Максимов», установленная в пикап. Предположительно, так бойцы пытаются бороться с российскими беспилотниками.

Украинские военнослужащие начали применять на территории СВО пулеметы системы «Максима». Об этом рассказало издание Business Insider.

Журналисты отметили, что нашли в сети множество изображений с использованием спарки «Максимов», размещенной в пикапе. С точки зрения репортеров, так бойцы противостоят воздушным угрозам.

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В издании рассказали, что данные пулеметы появились ещё до времен Первой мировой войны. Это очень старые образцы оружия с множеством недоработок и дефектов.

Ранее один из украинских военнослужащих, попавших в плен, рассказал, что для новобранцев проводят специальные курсы, где их обучают работать со старыми системами оружия.

В начале лета бывший солдат ВСУ поделился ещё более интересными сведениями. Украинская армия вывезла со складов в Артемовске большое количество устаревших пулеметов «Максим», чтобы вооружить ими бойцов.

До этого ходили слухи, что данные склады опустошили ещё в 2015-ом году. Но в них осталось много стрелкового оружия, включая названые пулеметы, СПГ, «Калашниковы» и пр.

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Образцов старого оружия так много, что для его транспортировки потребовались десятки фур. Поставки в украинскую армию заняли почти три месяца.