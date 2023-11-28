"Пилоты Су-30СМ привлекают внимание украинских ПВО, а высотные бомбардировщики выполняют бомбардировки", — приводит слова военного обозревателя Майи Карлин издание The National Interest.

Военный обозреватель Майя Карлин рассказала, что российские истребители Су-30СМ могут использоваться в качестве приманки для украинских ПВО, находящихся в зоне СВО. Параллельно с этим бомбардировщики, идущие значительно выше, выполняют поставленные задачи. Такое мнение аналитик изложила в публикации для издания The National Interest.

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Обозреватель подчеркнула, что российские силы предпочитают чаще использовать Су-30СМ, а не Су-35.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие пользуются очень устаревшей техникой, а не современными разновидностями бронированных единиц. Бойцы обращают внимание на дефицит систем ПВО и отсутствие полноценной координации между соединениями.

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Украинские военнослужащие осуществляют ремонт и заправку «древних» образцов техники за собственные финансы. Приобретение беспилотников также является их личной инициативой.