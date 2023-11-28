Уровень западной военной поддержки Украины оказался недостаточным, из-за чего Киев ожидают сложности в военном плане. С таким заявлением выступил президент Чехии Петр Павел в интервью газете Corriere della Sera.

Зарубежная поддержка Киева оказалась слишком слабой, поэтому Украина в будущем столкнется с серьезными испытаниями. Заявление сделал чешский руководитель Петр Павел во время интервью с одним из местных изданий.

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У политика спросили: удалось ли Европе обеспечить необходимую военную помощь Киеву. Чешский руководитель подчеркнул, что текущие поставки не могут покрыть потребности ВСУ. Украинские военнослужащие постепенно снижают интенсивность наступательных операций и все сильнее уходят в оборону.

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К примеру, Запад обещал передать Киеву до конца текущего года 1 млн боеприпасов для артиллерийских систем, но было отправлено меньше трети от заявленного количества. Процесс обучения пилотов для истребителей F-16 также стоит на месте. Павел добавил, что большинство близких союзников Киева сомневаются в необходимости дальнейшей поддержки. Сами же украинцы испытывают тревогу из-за предстоящей зимы, так как энергетическая инфраструктура разрушена.