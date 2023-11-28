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Китай готов поспособствовать мирному объединению с Тайванем, но он категорически против любого проявления «сепаратизма», призывающего к независимости острова. Такое заявление сделано представителем канцелярии по делам Тайваня Чэнь Биньхуа. Так он дал ответ на то, что Пекин не «имеет графика» в отношении начала полноценного вооруженного конфликта с островом.
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Чиновник подчеркнул, что Китай не станет терпеть и быть снисходительным ко всем, кто поддерживает независимость Тайваня, особенно при провокациях, направленных на достижение «свободы». Дипломат привел в пример закон о борьбе с сецессией, согласно которому государство может прибегнуть к любым средствам, включая немирные, если потребуется отстоять суверенитет страны.
Чэнь отметил, что попытка стать независимым приведет остров к открытому противостоянию с Пекином. Он обратился ко всем гражданам Тайваня с призывом отказаться от идеи «свободы» и поддержать инициативу Китая по воссоединению.
Пекин рассматривает остров в качестве своей территории и множество раз проводил военные учения поблизости. Несколько месяцев назад китайские ВВС и НОАК провели серьезную демонстрацию в качестве предупреждения для сепаратистов.
Через некоторое время американская администрация одобрила передачу средств острову для приобретения вооружения. В сентябре Пекин предоставил план по углублению интеграции с островом. Россия же в данном вопросе находится полностью на стороне Китая.