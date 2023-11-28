Представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что материковый Китай «не потерпит и не будет проявлять снисхождение» к силам «независимости Тайваня», если они осмелятся «пойти на риск и провоцировать инциденты, продвигающие независимость Тайваня».

Китай готов поспособствовать мирному объединению с Тайванем, но он категорически против любого проявления «сепаратизма», призывающего к независимости острова. Такое заявление сделано представителем канцелярии по делам Тайваня Чэнь Биньхуа. Так он дал ответ на то, что Пекин не «имеет графика» в отношении начала полноценного вооруженного конфликта с островом.

реклама

Чиновник подчеркнул, что Китай не станет терпеть и быть снисходительным ко всем, кто поддерживает независимость Тайваня, особенно при провокациях, направленных на достижение «свободы». Дипломат привел в пример закон о борьбе с сецессией, согласно которому государство может прибегнуть к любым средствам, включая немирные, если потребуется отстоять суверенитет страны.

Чэнь отметил, что попытка стать независимым приведет остров к открытому противостоянию с Пекином. Он обратился ко всем гражданам Тайваня с призывом отказаться от идеи «свободы» и поддержать инициативу Китая по воссоединению.

Пекин рассматривает остров в качестве своей территории и множество раз проводил военные учения поблизости. Несколько месяцев назад китайские ВВС и НОАК провели серьезную демонстрацию в качестве предупреждения для сепаратистов.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Через некоторое время американская администрация одобрила передачу средств острову для приобретения вооружения. В сентябре Пекин предоставил план по углублению интеграции с островом. Россия же в данном вопросе находится полностью на стороне Китая.