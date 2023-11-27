В ней намерены принять участие около 1 миллиона работников предприятий и фирм, а также 70% персонала начальных и средних школ.

Чешские профсоюзы наметили на понедельник, 27 ноября, самый масштабный протест в истории государства. В нем должны принять участие не менее 1 млн работников предприятий, а также персонал 70% школ. Йозеф Стршедулы, являющийся руководителем местных профсоюзов, заявил, что такой забастовки ещё не было в этой стране.

Участники акции желают обратить внимание властей на происходящее в обществе. Если министры просто «отмахнутся» от акции, то общественный настрой изменится в ещё более негативное русло.

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Стршедула подчеркнул, что люди не желают принимать участие в подобных протестах, но их вынуждают обстоятельства. Общественность возмущена происходящим, а чиновники просто закрывают глаза на положение дел в республике.

Профсоюзы крайне возмущены недавним пакетом мер по оздоровлению государственных финансов. Он включает в себя понижение госдотаций, отмену некоторых льгот, увеличение наценки на отдельные категории продукции и услуг, а также перемены в условиях пенсионных выплат. С точки зрения участников профсоюза, подобные нововведения обернутся повышением инфляционного уровня и отрицательным ростом экономики. Гражданам же и вовсе станет куда сложнее выживать.

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Но представители чешского руководства не готовы к диалогу с народом. Членам кабмина необходимо установить социальный контакт, обозначить ряд имеющихся проблем, после этого выработав компромиссное решение. Со стороны профсоюзов поступило 9 предложений по корректировке пакета, но министры готовы взять на рассмотрение только «2,5» из них.